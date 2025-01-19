Стало известно, что Путин подарил президенту Ирана

Президент России Владимир Путин подарил иранскому коллеге Масуду Пезешкиану на память традиционный русский самовар и картину, иллюстрирующую зиму в России. Кадры опубликовал в своем Telegram-канале тележурналист Павел Зарубин.

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Вручение памятных подарков состоялось по итогам переговоров 19 января.

"Господин президент, это на память о России, о вашем посещении. Так выглядит Россия зимой. Ну а это традиционное наше изделие - самовар", - сказал Путин.

Пезешкиан поблагодарил главу российского государства.

17 января президенты России и Ирана подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, сообщает "НСН".