Виновные в смертях мирных жителей в Курской области будут наказаны. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

© Газета.Ru

По словам дипломата, преступники получат реальные сроки заключения. При этом она выразила убежденность в том, что «внятной» реакции от международного сообщества на смерти мирных жителей не будет.

До этого Захарова заявила, что гибель главреда курской газеты Юлии Кузнецовой является свидетельством патологически преступной сущности режима президента Украины Владимира Зеленского.

Назван процент освобожденной от ВСУ территории Курской области

17 ноября военные ВСУ с помощью дрона, снаряженного взрывным устройством, совершили в курском селе Большое Солдатское атаку на служебный автомобиль МВД, в котором находились сотрудник полиции и двое сотрудников «Народной газеты». В результате атаки главред издания получила травмы, несовместимые с жизнью, а ее коллега и сотрудники полиции получили ранения, их госпитализировали.