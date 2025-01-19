Путин пожелал Лукашенко удачи на выборах

Президент России Владимир Путин пожелал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко удачи на предстоящих выборах главы государства.

Путин пожелал Лукашенко удачи на выборах
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Об этом со ссылкой на Кремль сообщает РИА Новости.

«Президент России также пожелал Александру Лукашенко успехов на предстоящих 26 января 2025 года президентских выборах», — говорится в сообщении.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Избирательные участки оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

Ранее Лукашенко описал проведение выборов выражением «комар носа не подточит». Он призвал создать надлежащие условия для кандидатов и избирательных комиссий, а также подготовить избирательные участки. Белорусский глава потребовал обратить внимание на урны. По его мнению, их нужно сделать «нормальными и красивыми».