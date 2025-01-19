В России высказались о стягивании ВСУ техники НАТО к Судже

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают технику НАТО к Судже в Курской области в связи с приближающейся инаугурацией нового президента США Дональда Трампа 20 января, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Все ждут после инаугурации каких-то действий. [Президент Украины Владимир] Зеленский, наверное, готовит некую козырную карту в случае подготовки каких-то переговоров, а козырная карта — это Курская область. На сегодняшний день более 70 процентов оккупированной Украиной в августе прошлого года территорий сегодня уже освобождены. Было 1250 квадратных километров, сейчас осталось около 400 километров», — сказал депутат.

Вокруг Суджи освобождаются один за другим населенные пункты, и Украина, соответственно, пытается каким-то образом сохранить свое присутствие на территории Курской области для того, чтобы в дальнейшем это использовать как свой определенный аргумент

Парламентарий также считает, что к февралю Суджа будет окружена или взята в клещи. По его словам, российские силы действуют осторожно при освобождении, поскольку на территории населенного пункта остаются российские граждане.

Назван процент освобожденной от ВСУ территории Курской области

Как сообщил Telegram-канал Shot, ВСУ стягивают большое количество техники НАТО к Судже в Курской области.