Стало известно о международных переговорах Путина на следующей неделе

В графике президента России Владимира Путина на следующую неделю стоит проведение заседания попечительского совета Московского государственного университета (МГУ), а также ряд международных встреч. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин».

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Кроме того, при участии главы государства пройдет встреча с членами правительства, на которой будут обсуждаться экономические вопросы. Также состоится заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Фрагмент программы размещен в Telegram-канале журналиста.

О планах Путин совершить ряд зарубежных поездок в январе этого года ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля не раскрыл детали о том, в какие именно страны планируются визиты.

В 2024 году Путин также совершил несколько поездок за границу. Так, 6 декабря глава государства прибыл в столицу Белоруссии Минск для проведения совместно с президентом республики Александром Лукашенко Высшего госсовета Союзного государства.

27 ноября Путин второй раз в 2024 году прилетел в Астану. Глава российского государства наносил в Казахстан государственный визит, который имеет наивысший статус по дипломатическому протоколу.