Лавров оценил отношения России и США при Байдене

Администрация президента США Джо Байдена нанесла огромный ущерб российско-американским отношениям.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, который разместил соответствующую запись в Telegram-канале.