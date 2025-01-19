Лавров оценил отношения России и США при Байдене

Администрация президента США Джо Байдена нанесла огромный ущерб российско-американским отношениям.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, который разместил соответствующую запись в Telegram-канале.
"Ущерб огромный, но и администрация [Дональда] Трампа в свою первую каденцию нанесла серьезный ущерб, в том числе во многом потому что [экс-президент США Барак] Обама оставил такое наследство, на которое пришел Трамп со своими людьми. И те санкции, которые ввел Обама за три недели до инаугурации Трампа, это вообще непорядочно, неэтично, выгнав наших дипломатов, своровав пять объектов дипломатической недвижимости. Конечно, они поставили наши отношения в позицию не самого лучшего старта, так я скажу. Ну и видим, что сейчас администрация Байдена пытается сделать то же самое", - отметил глава МИД РФ.