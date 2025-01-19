Полная нормализация отношений Москвы и Вашингтона на фоне сложившейся геополитической ситуации невозможна, рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, на примере «ушедшего в небытие ходячего мертвеца [Джо]Байдена» можно проследить, как очень опытный, искушенный политик постепенно превращается «в оторванного от реалий маразматика».

«Когда я общался с ним, у него ещё не было деменции. Что уже тогда обратило на себя внимание — нездоровый интерес к Украине, хотя это он объяснил мне поручением [Барака] Обамы. Постепенно поручение превратилось в идефикс», — пояснил Медведев.

По его оценке, в этом превращении значительную роль сыграли такие факторы, как политические ошибки, коррупция, незнание истории и непонимание природы «украинства».

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Зампред Совбеза заметил, что глава крупнейшей державы мира полностью не справился с ситуацией. В результате, добавил он, демократы «с треском проиграли выборы».

По его мнению, «вредоносные закладки» байденовских решений будут проявляться ещё очень долго. В связи с этим, Москве и Вашингтону будет предельно трудно общаться, нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия.