На Западе раскрыли ложь СМИ о Путине

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х раскрыл ложь западных СМИ о президенте России Владимире Путине и специальной военной операции.

На Западе раскрыли ложь СМИ о Путине
© ТАСС

Он заявил, что издание Politico распространяет дезинформацию.

«Где цитата Путина, обещающего завоевать Украину за три дня?» — заявил он.

Дизен напомнил, что в 2022 году Соединенные Штаты или Великобритания саботировали переговоры между Москвой и Киевом, а о якобы «завоевании Украины» за три дня в Кремле речи не шло. Профессор также отметил вклад НАТО в прекращение дипломатии и активном вооружении украинских войск.

Путин назвал следующие цели для «Орешника»

Ранее геополитический эксперт и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал главное условие успешных переговоров Путина и избранного президента США Дональда Трампа. По его словам, для этого американский лидер должен понять, что Россия победила на Украине.

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