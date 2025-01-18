В Совфеде предсказали скорый уход Бербок с поста главы МИД Германии

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал фотографию, на которой глава МИД ФРГ Анналена Бербок «проигнорировала» канцлера Олафа Шольца во время заседания правительства, когда тот попытался дотянуться до нее.

Пушков разместил часть этого снимка, где видна лишь Бербок, и добавил подпись: «Анналена с изменившимся лицом бежит к пруду». По мнению сенатора, женщина не долго будет возглавлять немецкий МИД.

Ранее фото опубликовал таблоид Bild, когда сообщил о том, что Бербок демонстративно ушла с заседания правительства после отказа Шольца одобрить новый пакет военной помощи Украине.

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Сама глава МИД уже пояснила, что не «игнорировала» канцлера. Она отметила, что распространившийся в сети снимок символизирует нынешнее время, когда вырванные из контекста кадры предполагают то, чего не происходит на самом деле, и добавила, что не видела, что делал Шольц у нее за спиной.