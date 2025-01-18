В Совфеде предсказали скорый уход Бербок с поста главы МИД Германии

В Совфеде отреагировали на фото Бербок, убегающей от Шольца

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал фотографию, на которой глава МИД ФРГ Анналена Бербок «проигнорировала» канцлера Олафа Шольца во время заседания правительства, когда тот попытался дотянуться до нее.

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Пушков разместил часть этого снимка, где видна лишь Бербок, и добавил подпись: «Анналена с изменившимся лицом бежит к пруду». По мнению сенатора, женщина не долго будет возглавлять немецкий МИД.

Ранее фото опубликовал таблоид Bild, когда сообщил о том, что Бербок демонстративно ушла с заседания правительства после отказа Шольца одобрить новый пакет военной помощи Украине.

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Сама глава МИД уже пояснила, что не «игнорировала» канцлера. Она отметила, что распространившийся в сети снимок символизирует нынешнее время, когда вырванные из контекста кадры предполагают то, чего не происходит на самом деле, и добавила, что не видела, что делал Шольц у нее за спиной.

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