Турция заявила о готовности к посредничеству между Москвой и Киевом

Анкара все еще сохраняет готовность сыграть роль посредника между Россией и Украиной, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Его слова приводит РИА Новости.

Турция заявила о готовности к посредничеству между Москвой и Киевом
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По словам главы турецкого ведомства, он уже обсудил урегулирование украинского кризиса со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Оба министра выступают в поддержку всех инициатив, направленных на достижение "справедливого и устойчивого мира", подчеркнул Фидан.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что в этих инициативах должны принимать участие обе стороны. Как и ранее, мы готовы взять на себя роль посредников, когда появятся соответствующие условия", – резюмировал глава турецкого МИД.

Ранее ситуацию вокруг Украины Фидан также обсудил с главой российского министерства иностранных дел Сергеем Лавровым. В ходе беседы министры подчеркнули необходимость предотвращения любых действий, которые могут создать угрозу энергетической безопасности, и обсудили вопрос проведения открытого и всеобъемлющего диалога в Сирии.