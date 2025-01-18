Турция заявила о готовности к посредничеству между Москвой и Киевом

Анкара все еще сохраняет готовность сыграть роль посредника между Россией и Украиной, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы турецкого ведомства, он уже обсудил урегулирование украинского кризиса со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Оба министра выступают в поддержку всех инициатив, направленных на достижение "справедливого и устойчивого мира", подчеркнул Фидан.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что в этих инициативах должны принимать участие обе стороны. Как и ранее, мы готовы взять на себя роль посредников, когда появятся соответствующие условия", – резюмировал глава турецкого МИД.

Ранее ситуацию вокруг Украины Фидан также обсудил с главой российского министерства иностранных дел Сергеем Лавровым. В ходе беседы министры подчеркнули необходимость предотвращения любых действий, которые могут создать угрозу энергетической безопасности, и обсудили вопрос проведения открытого и всеобъемлющего диалога в Сирии.