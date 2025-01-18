Небензя назвал страну, ответственную за текущую ситуацию на Ближнем Востоке

Небензя: текущая ситуация на Ближнем Востоке — результат провального курса США
Текущая ситуация на Ближнем Востоке является результатом провального курса администрации США. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.
По его словам, США оказывали безоговорочную военную и международно-политическую поддержку операциям Израиля в ближневосточном регионе.
«Провальный курс Вашингтона привел к тому кризисному положению, в котором сегодня находится весь регион Ближнего Востока, его мирные жители и работающие там миротворцы», — отметил дипломат.
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22 декабря американский профессор Джеффри Сакс заявил, что Израиль и США являются главными провокаторами ситуации на Ближнем Востоке. Сакс отметил, что Израиль продолжает проводить атаки на Сирию, Ливан и сектор Газа. Кроме того, по словам эксперта, государство среди прочих действий провоцирует Иран на противостояние, в то время как Вашингтон поддерживает действия Тель-Авива. Профессор подчеркнул, что мир в ближневосточном регионе невозможен, пока ситуация не изменится.
19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что военные действия Израиля в секторе Газа достойны только осуждения. Российский лидер подчеркнул, что решить палестинскую проблему можно, только убрав причину ее возникновения — создать государство Палестина.
Ранее Небензя назвал бесчеловечной политику США в отношении Сирии.