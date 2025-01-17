Лавров опроверг заявление Байдена о первой встрече с Путиным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг утверждение президента США Джо Байдена о том, что их первая встреча состоялась до его инаугурации в 2021 году. Об этом дипломат заявил в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Лавров отметил, что единственная встреча Путина и Байдена в качестве глав государств состоялась в июне 2021 года, через шесть месяцев после инаугурации Байдена.

«Уже одно это заставляет меня извиниться и не комментировать эти выражения, потому что они встречались через полгода после инаугурации», – сказал Лавров.

Сегодня президент США Джо Байден рассказал, что в ходе одного из разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в 2022 году обещал ему не размещать ядерное оружие на Украине и не предоставлять республике членство в НАТО. По словам Байдена, он заявил главе РФ, что Штаты «вывезли» с территории Украины ядерное оружие и «там его нет».

Байден рассказал о данном Путину обещании

До этого действующий президент США назвал Путина «нехорошим парнем».