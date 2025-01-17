Стали известны пункты договора России и Ирана

Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана включает пункт о сотрудничестве в области обороны. Соответствующий текст доступен на официальном сайте Кремля.

«В случае если одна из договаривающихся сторон подвергнется агрессии, другая договаривающаяся сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору», — говорится в документе.

Кроме того, подписанты договора также обязались взаимодействовать «по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны важных государственных объектов и государственного контроля за оборотом оружия».

Путин назвал прорывным новый договор России с Ираном

Ранее президент России Владимир Путин назвал прорывным договор Москвы и Тегерана. По его словам, обе страны «едины в стремлении не останавливаться на достигнутом и вывести отношения двух государств на качественно новый уровень».