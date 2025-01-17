Путин прокомментировал сделку Израиля и Хамас

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС будет способствовать долгосрочной стабилизации обстановки в секторе Газа. Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на пресс-конференции.

"Открывается возможность для существенного увеличения объемов поставляемого в Газу продовольствия, топлива и медикаментов", - сказал Путин.

Он добавил, что благодаря достигнутому соглашению со своими семьями должны воссоединиться освобождаемые израильские заложники и палестинские заключенные.

Путин и Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве

При этом президент РФ заявил, что важно не ослаблять усилий по всеобъемлющему урегулированию палестино-израильского конфликта на общепризнанных международно-правовых основах. Путин напомнил, что это предусматривает создание независимого палестинского государства, существующего в мире и безопасности с Израилем.