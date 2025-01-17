Российских дипломатов обвинили в проникновении в палату лордов

Российские дипломаты проникли в закрытую для посетителей зону палаты лордов британского парламента, сообщает британская газета The Guardian. Как отмечается, случилось этом во время экскурсии накануне Рождества. Россияне отделились от группы и попали в зону с ограниченным доступом. Инцидент вызвал обеспокоенность службы безопасности и спикеров обеих палат.

Российские дипломаты проникли в закрытую зону парламента в результате серьезного нарушения безопасности накануне Рождества, что встревожило сотрудников службы безопасности и побудило спикеров обеих палат высказать частные предупреждения, — говорится в статье.

Источники издания считают, что вероятной целью российских дипломатов было «показать Кремлю, что они смогли проникнуть в британский парламент». Вмешательство службы безопасности предотвратило нанесение какого-либо ущерба, утверждает газета.

В сентябре прошлого года шестеро сотрудников британского посольства в Москве были лишены аккредитации в России. В их действиях обнаружены признаки разведывательно-подрывной работы. В ФСБ тогда рассказали о получении документов, подтверждающих координацию Лондоном эскалации военно-политической обстановки в мире. Главной структурой, координирующей подобную подрывную политику в направлении стран СНГ, назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании.