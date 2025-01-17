В Кремле высказались об изменении позиции США по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал «не предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям», так как, несмотря на готовность к диалогу, позиция Вашингтона по санкциям и украинскому кризису вряд ли кардинально изменится. Его слова приводит ТАСС.

Таким образом пресс-секретарь президента России прокомментировал высказывание Скотта Бессента, который был выдвинут избранным американским президентом Дональдом Трампом на пост министра финансов США. Бессент считает необходимым ужесточение санкций против российского нефтяного сектора до уровня, который заставит Москву «сесть за стол» переговоров по Украине.

«То, что американская администрация при определенном декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера в этом плане, это ни для кого не секрет. Здесь не нужно предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям. Никаких коренных изменений быть не может», - заметил Дмитрий Песков.

Трамп пересмотрел свои обещания по Украине

Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Трамп, который вступит в должность 20 января, сможет отменить санкции против России только через Конгресс.

При этом, по данным СМИ, стратегия нового президента США, неоднократно говорившего о своем желании завершить украинский кризис, предусматривает два альтернативных варианта. В рамках первого Трамп может пойти на «жесты доброй воли» в адрес российских производителей нефти, если конфликт на Украине будет близок к завершению. Второй подход предполагает усиление санкций, если Россия не будет соглашаться на переговоры.