Захарова рассказала, как США «отморозили уши назло маме»

Отказ США от закупки российских пожарных самолетов Бе-200, которые могли бы помочь в тушении масштабных пожаров в Калифорнии, служит хорошей иллюстрацией поговорки «назло маме отморожу уши». Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сильные пожары бушуют в Калифорнии с 7 января. Огонь уже выжег часть Лос-Анджелеса и Малибу. Уничтожено по меньшей мере 12 тысяч зданий, включая частные дома, в том числе и многих знаменитостей. Погибли 24 человека. Избранный президент США Дональд Трамп сравнил происходящее в Калифорнии с ядерным ударом и предупредил, что число погибших заметно вырастет, так как не вся территория еще обследована.

Захарова отметила, что в 2017–2019 годах Россия и США пытались заключить контракт на поставку самолетов Бе-200 для тушения пожаров, и эта история могла бы послужить отличным сценарием для голливудского фильма, который закончился бы кадрами «пылающего Лос-Анджелеса и Владимира Зеленского с Оскаром».

По ее словам, поставка первого самолета была запланирована в начале 2020 года, а десятого — во втором квартале 2024 года. Однако в 2019 году США решили закупать версию самолета с украинскими двигателями Д-436ТП производства «Мотор Сич». В итоге контракт так и не был исполнен из-за позиции Киева.

«Мало того, что пожарное оборудование США поставили не в Лос-Анджелес, а на Украину, так Киев еще и заблокировал спасительную для Штатов сделку по самолетам-амфибиям», - констатировала она, назвав произошедшее примером из серии «назло маме отморожу уши».

Справиться с огнем в Калифорнии мешает засуха и сильный ветер. К тушению пожаров привлечены спасатели из других штатов. При этом накануне стало известно, что в округе Сан-Бернардино, штат Калифорния, вспыхнул новый пожар.