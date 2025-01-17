В Совфеде рассказали об отношении Трампа к России

Избранный президент США Дональд Трамп не является русофобом и относится к России как к важному фактору в мировой системе. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«При этом в Трампе нет той опасной русофобии, которая была характерна для администрации демократов, а также свойственна части республиканского истеблишмента», — написал он в Telegram-канале.

По словам Пушкова, ничего «пророссийского» в Трампе также нет, однако он не ненавидит Россию.

«Он относится к России как к очень важному фактору в мировой системе, с которым надо иметь дело, прежде всего чтобы не поставить под угрозу безопасность США», — добавил он.

Пушков подчеркнул, что Трамп продолжит отстаивать интересы Вашингтона «жёстко и напористо».

Ранее он выразил мнение, что избранный президент США нацелен на прекращение военных действий между Россией и Украиной.