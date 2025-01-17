В Госдуме заявили о вызывающих испанский стыд российских полицейских

Полицейские в России иногда напоминают роботов, которые не смотрят новостей и не имеют ни идеологии, ни гражданской позиции. Так сотрудников российской полиции раскритиковал в Telegram-канале депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Таким образом парламентарий отреагировал на ситуацию с участвующим в специальной военной операции россиянином Аскаром Кубанычбеком, который имеет и киргизское гражданство и за участие в военных действиях на стороне России был объявлен Киргизией в международный розыск, — российские полицейские задержали его с намерением выдать Бишкеку и отпустили лишь после общественного резонанса.

По словам Матвеева, действия некоторых полицейских вызывают у него чувство испанского стыда и прекратить неадекватное поведение правоохранителей может лишь прямой инструктаж высшего руководства МВД от главы министерства Владимира Колокольцева.

«Иногда создается впечатление, что полицейские в России — это роботы (...) Просто работают на баллы, и им все равно: задержать гражданина РФ, участника СВО для выдачи иностранному государству или депортировать русского из России за бумажное "нарушение миграционного режима"», — заявил депутат о безыдейных полицейских.

Ранее Кубанычбек заявил, что полицейские при задержании обращались с ним грубо, а на просьбу прекратить ответили предложением качать права в Киргизии.