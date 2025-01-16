США сняли санкции с дочери экс-министра обороны Сердюкова

Минфин США отменил санкции, введенные против дочери бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение американского ведомства.

Согласно этому заявлению, из связанного с Россией черного списка исключили Наталью Анатольевну Сердюкову. В сообщении отмечается, что она имеет отношение к Анатолию Сердюкову. Причины этого решения не раскрываются.

Как писала «Парламентская газета», санкции в отношении Сердюкова и ряда членов его семьи ввели в июне 2022 года. Тогда же американские власти ввели санкции против более 50 физических лиц и свыше 110 организаций, связанных с Россией и проведением специальной военной операции на Украине.