Помощник Путина напомнил о готовности России к диалогу с США

Об этом неоднократно говорил Владимир Путин. Москва ждёт сигнала от американской стороны, сообщил помощник главы государства.

Контактов между двумя странами по подготовке встречи президентов пока нет, сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись опубликована в Telegram-канале репортёра.

Ранее избранный президент США анонсировал встречу с российским лидером. Дональд Трамп утверждал, что Владимир Путин изъявил желание провести её. До этого глава российского государства в ходе прямой линии говорил, что готов к разговору, и отмечал, что в случае, если встреча состоится, двум президентам будет о чём поговорить.