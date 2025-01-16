МИД РФ пригрозил Японии ответными мерами за соглашение с ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила об ответных мерах на соглашение о стратегическом партнерстве Японии и ЕС. Ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, соглашение о стратегическом партнерстве между Японией и ЕС повышает уровень напряженности в регионе и повлечет принятие адекватных ответных мер со стороны РФ.

«Речь идет о повышении уровня напряженности, стимулировании гонки вооружений в АТР, а это соответствующим образом учитывается в нашей оборонной стратегии и неизбежно повлечет принятие адекватных ответных мер», — заявила Захарова.

Она уточнила, что Москва внимательно следит за укреплением связей Токио со странами Западной Европы и с государствами — членами НАТО.

До этого китайское издание Baijiahao писало, что после обновления правительства Японии и назначения Сигэру Исибы новым премьер-министром, руководство страны попыталось установить контакты с Россией с надеждой на улучшение отношений. Однако тактика Исибы, особенно по вопросу Курильских островов, оказалась неэффективной.