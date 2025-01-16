Захарова назвала недоумением реакцию Армении на слова о Зангезурском коридоре

Излишне эмоциональная негативная реакция Армении на прозвучавшие в российском телеэфире высказывания журналиста о Зангезурском коридоре "вызывает недоумение", поскольку официальная позиция Москвы Еревану хорошо известна. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Честно говоря, эта реакция вызывает недоумение, потому что речь идет о высказываниях журналиста, - отметила она. - Мы всегда слышали из Еревана, что Армения привержена свободе слова, и тем более нынешнее армянское руководство сделало это своим императивом. Это во-первых, а во-вторых, наша официальная позиция - не точка зрения, а официальная позиция государства - хорошо Еревану известна, ее суть мы неоднократно озвучивали".