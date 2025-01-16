Захарова назвала недоумением реакцию Армении на слова о Зангезурском коридоре

Излишне эмоциональная негативная реакция Армении на прозвучавшие в российском телеэфире высказывания журналиста о Зангезурском коридоре "вызывает недоумение", поскольку официальная позиция Москвы Еревану хорошо известна. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова назвала недоумением реакцию Армении на слова о Зангезурском коридоре
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"Честно говоря, эта реакция вызывает недоумение, потому что речь идет о высказываниях журналиста, - отметила она. - Мы всегда слышали из Еревана, что Армения привержена свободе слова, и тем более нынешнее армянское руководство сделало это своим императивом. Это во-первых, а во-вторых, наша официальная позиция - не точка зрения, а официальная позиция государства - хорошо Еревану известна, ее суть мы неоднократно озвучивали".

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