Захарова оценила реакцию ЕС на атаки по «Турецкому потоку»

Брюссель старается не замечать удары Киева по «Турецкому потоку», так как такие атаки, видимо, выгодны определенной части европейских политиков. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев для прекращения поставок российского газа в Европу совершил атаку девятью беспилотниками на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая является частью «Турецкого потока». Все БПЛА были успешно сбиты, газ продолжает поставляться в штатном режиме.

По словам Захаровой, в ответ «Брюссель ограничивается невнятными рассуждениями, что любые атаки на объекты энергосистемы вызывают у него озабоченность».

«Якобы Киев, киевский режим, Европейский союз ни о чем таком не информировал. И вообще это не удары по, так сказать, энергетике, это что-то другое», - прокомментировала официальный представитель МИД России реакцию ЕС.

Российский дипломат высказала мнение, что такие заявления связаны с тем, что удары, видимо, устраивают определенную часть Евросоюза, «которая действует против своих же граждан».