В Госдуме раскрыли, когда может потребоваться новая мобилизация в России
Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что российским мужчинам стоит начать подготовку к мобилизации. Об этом он высказался в среду, 15 января.
Как считает Журавлев, мир стоит на грани войны — Европа и ее союзники могут начать воевать с Россией уже в 2028–2029 году.
— Необходимо готовить мужское население и, естественно, защищать Родину, — заявил политик.
Он призвал говорить об этом открыто, а также не стесняться этого. Депутат добавил, что властям необходимо к этому времени обеспечить оперативную и хорошую работу военкоматов, мобилизационного резерва, причем он должен быть четко подготовлен, передает издание «Абзац».
О мобилизации в России никакой речи не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В России оценили необходимость новой мобилизации
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новой волны мобилизации в России ждать не стоит: вооруженные силы успешно пополняются контрактными военнослужащими.
При этом увеличение численности ВС РФ президентом Владимиром Путиным связано с возрастающими вызовами, с которыми сталкивается страна.