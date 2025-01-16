В Госдуме раскрыли, когда может потребоваться новая мобилизация в России

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что российским мужчинам стоит начать подготовку к мобилизации. Об этом он высказался в среду, 15 января.

Как считает Журавлев, мир стоит на грани войны — Европа и ее союзники могут начать воевать с Россией уже в 2028–2029 году.

— Необходимо готовить мужское население и, естественно, защищать Родину, — заявил политик.

Он призвал говорить об этом открыто, а также не стесняться этого. Депутат добавил, что властям необходимо к этому времени обеспечить оперативную и хорошую работу военкоматов, мобилизационного резерва, причем он должен быть четко подготовлен, передает издание «Абзац».

О мобилизации в России никакой речи не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В России оценили необходимость новой мобилизации

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новой волны мобилизации в России ждать не стоит: вооруженные силы успешно пополняются контрактными военнослужащими.

При этом увеличение численности ВС РФ президентом Владимиром Путиным связано с возрастающими вызовами, с которыми сталкивается страна.