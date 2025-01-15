Рубио: США могут рассмотреть смягчение санкций на переговорах по Украине

Вопросы о нейтралитете Киева и возможности ослабления санкций против России в конечном счете будут частью любых потенциальных переговоров о прекращении конфликта на Украине. Уверенность в этом выразил кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио.

"Допустим, мы говорим об Украине и необходимости прекратить этот конфликт. Когда мы будем за столом переговоров и, надеюсь, США примут участие в обсуждении этого для мирного урегулирования конфликта, будет нужно не только получать, но и отдавать, - отметил он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры. - Санкции или отмена санкций могут быть частью этого при наличии надлежащих условий".

На вопрос о том, должно ли быть частью переговоров обсуждение вопроса о нейтралитете Украины, при котором она не вступит в НАТО, Рубио ответил:

"Безусловно, это в конечном счете будет частью любых переговоров". Кандидат на пост госсекретаря в связи с этим констатировал, что во внешнеполитической сфере "редко исходы бывают идеальными". "К сожалению, во внешней политике во многих случаях мы выбираем между плохим вариантом и тем, который еще хуже", - отметил он.

"В случае подобных конфликтов неизменно требуется идти на уступки", - добавил Рубио.

Он отметил, что считает сейчас преждевременным обсуждать, "какими могут быть эти потенциальные уступки для каждой из сторон".

На Западе сообщили об условиях Кремля на переговорах с Трампом по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп 13 ноября 2024 года заявил о выдвижении Рубио кандидатом на должность госсекретаря. По прогнозам американских средств массовой информации, утверждение Сенатом кандидатуры 53-летнего Рубио практически предрешено. О ее поддержке уже сигнализировало в том числе руководство фракции демократов в верхней палате Конгресса. С января 2011 года республиканец Рубио является членом Сената. Он представляет в верхней палате Конгресса штат Флорида.

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал четыре условия для переговоров с Украиной, среди которых вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. По его словам, Россия считает необходимым нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины и отмену всех западных санкций.