Россия и Украина начали ограниченные переговоры в Катаре. Они обсуждают правила защиты ядерных объектов от нападения, об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

В то же время официальные лица, представляющие Украину, утверждают, что переговоры касаются исключительно вопросов обмена пленными и возвращения детей на украинскую территорию.

Ранее Bloomberg сообщил, что РФ на переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом потребует резкого сокращения военных связей с НАТО. Позиция Кремля — отдельные члены НАТОпродолжат поставлять оружие на Украину, но его нельзя будет использовать против России или для возвращения территорий.