США ввели санкции против Запорожской АЭС и парка «Патриот»

США расширили санкционный список по России, включив в него Запорожскую АЭС и выставочный центр «Патриот». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский Минфин.

В числе физлиц под санкции попали гендиректор ЗАЭС Владислав Исаев, основатель компании «Агроэкспорт 168» Клим Комаров и его брат, владелец предприятия «Керамакс» Артем Комаров, экс-сенатор Алексей Дмитриенко и глава «Атомфлота» Яков Антонов. Также в расширенном перечне оказались «Мотовилихинские заводы», ЛААЗ, Нижегородское научно-производственное объединение имени Фрунзе и Новотроицкий завод хромовых соединений.

США ввели новые санкции против РФ

Кроме того США ввели санкции против более десятка физлиц и ряда компаний, в том числе из Малайзии, Китая, ОАЭ, Киргизии и Турции. С некоторыми из них Вашингтон разрешил проводить операции до 1 марта 2025 года.