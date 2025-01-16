Советникам избранного президента США Дональда Трампа не следует «изобретать велосипед, ища пути и рисуя планы» по прекращению конфликта на Украине. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
По словам парламентария, им необходимо придерживаться условий завершения конфликта, озвученных президентом России Владимиром Путиным.
Трамп отказался от прежней идеи по урегулированию конфликта на Украине
«Пока (украинский президент Владимир. — «Газета.Ru») Зеленский множит планы продолжения войны для Украины, лидер России предложил реальный план мира, который станет залогом спокойствия для всей Европы», — сказал он.
Политик отметил, что Трампу еще придется исправить целый ворох геополитических ошибок, которые совершил уходящий президент Соединенных Штатов Джо Байден, методично толкая мир в «объятия ядерного апокалипсиса».
Он также подчеркнул, что только личная встреча Путина Трампа и мирный российско-американский диалог, учитывающий интересы Москвы и Вашингтона, может привести к снижению градуса эскалации, искусственно задранный уходящей администрацией Байдена.
12 января советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что, по мнению республиканца, достичь сделки по украинскому вопросу нельзя без диалога с Москвой и Киевом.
Ранее команда Трампа призвала к снижению призывного возраста на Украине.