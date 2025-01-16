Советникам избранного президента США Дональда Трампа не следует «изобретать велосипед, ища пути и рисуя планы» по прекращению конфликта на Украине. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

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По словам парламентария, им необходимо придерживаться условий завершения конфликта, озвученных президентом России Владимиром Путиным.

Трамп отказался от прежней идеи по урегулированию конфликта на Украине

«Пока (украинский президент Владимир. — «Газета.Ru») Зеленский множит планы продолжения войны для Украины, лидер России предложил реальный план мира, который станет залогом спокойствия для всей Европы», — сказал он.

Политик отметил, что Трампу еще придется исправить целый ворох геополитических ошибок, которые совершил уходящий президент Соединенных Штатов Джо Байден, методично толкая мир в «объятия ядерного апокалипсиса».

Он также подчеркнул, что только личная встреча Путина Трампа и мирный российско-американский диалог, учитывающий интересы Москвы и Вашингтона, может привести к снижению градуса эскалации, искусственно задранный уходящей администрацией Байдена.

12 января советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что, по мнению республиканца, достичь сделки по украинскому вопросу нельзя без диалога с Москвой и Киевом.

Ранее команда Трампа призвала к снижению призывного возраста на Украине.