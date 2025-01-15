Признание избранного президента США Дональда Трампа в том, что НАТО лгало России в вопросе нерасширения на восток, довольно смелое. Об этом заявил депутат Государственной думы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик в интервью РИА Новости.

По его словам, признание ошибок является показателем смелости и силы, именно так себя позиционирует Трамп. Депутат подчеркнул, что политическая ложь может привести к уничтожению центров цивилизации, поэтому американский лидер выступил с таким заявлением.

Парламентарий отметил, что войска НАТО целенаправленно шли к российским границам в надежде, что Россия «проглотит обман», но теперь страны – члены альянса находятся «между молотом и наковальней».

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Белик высказал мнение, что Трамп дает странам НАТО возможность сохранить лицо и прекратить вражду с Российской Федерацией, публично озвучивая ложь альянса в отношении страны.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Трамп первым из западных политиков признал, что руководство НАТО врало при подписании тех или иных соглашений и документов по безопасности.