В России отреагировали на попытку подкупа военных украинской разведкой

Попытка украинской разведки подкупить российских военных за миллион долларов ради оставления Горловки кажется дешевым трюком, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник.

Он заметил, что крупный город оценили достаточно дешево.

«Ничего нового в этой попытке нет, такое было всегда, во время любых боевых действий: стороны всегда пытались подкупить противника. Но для этого есть контрразведка, которая у нас очень хорошо работает», — сказал Колесник.

По его словам, российская контрразведка признана одной из лучших в мире, все подобные прецеденты тщательно отрабатываются. Кроме того, Колесник считает, что подкупить российских военных не так просто.

«Конечно, предатели есть всегда, в любой стране мира. Но такие подкупы — дешевый трюк. Горловка — такой крупный город, бои за него настолько на слуху, а его так дешево оценили. Думаю, подробности этой операции мы узнаем позже», — заключил политик.

Украина предложила $1 млн российским военным за сдачу Горловки

О попытке военной разведки Украины подкупить российских военных за один миллион долларов ради оставления населенного пункта Горловка стало известно в среду, 15 января. В качестве аванса украинские разведчики перевели 100 тысяч долларов.