В Иране рассказали о целях договора с Россией

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном направлен на развитие всех аспектов двусторонних отношений, в том числе оборонного сотрудничества, при этом не предполагает формирования военного союза. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Это поистине комплексное, всеобъемлющее соглашение. Оно охватывает все аспекты двусторонних отношений, особенное внимание уделено экономике и торговле, <...> соглашение включает в себя сотрудничество в области безопасности и обороны, но не преследует цели создания военного альянса", - сказал дипломат в эфире иранской гостелерадиокомпании.

По его словам, договор не направлен против третьих стран и никак не ограничивает Москву и Тегеран в заключении соглашений с другими странами. Ранее посол исламской республики в РФ Казем Джалали сообщил, что российско-иранский договор будет заключен на 20 лет.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве призван стать важнейшим этапом в развитии отношений РФ и Ирана. По словам официальных лиц двух стран, соглашение охватывает все сферы двустороннего сотрудничества и откроет новые горизонты в различных областях российско-иранского взаимодействия, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

В настоящее время государства руководствуются положениями Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном 2001 года. Он был заключен на 10 лет и автоматически продлевался на последующие пятилетние периоды.

14 января пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном будет подписан по итогам переговоров президентов 17 января. По словам представителя Кремля, Москва придает большое значение предстоящему подписанию документа. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что российско-иранский договор не направлен против третьих стран.