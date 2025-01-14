Договор о стратегическом партнерстве РФ и Ирана не предполагает военного альянса

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном направлен на развитие всех аспектов двусторонних отношений, в том числе оборонного сотрудничества, при этом не предполагает формирования военного союза. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

В Иране рассказали о целях договора с Россией
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"Это поистине комплексное, всеобъемлющее соглашение. Оно охватывает все аспекты двусторонних отношений, особенное внимание уделено экономике и торговле, <...> соглашение включает в себя сотрудничество в области безопасности и обороны, но не преследует цели создания военного альянса", - сказал дипломат в эфире иранской гостелерадиокомпании.

По его словам, договор не направлен против третьих стран и никак не ограничивает Москву и Тегеран в заключении соглашений с другими странами. Ранее посол исламской республики в РФ Казем Джалали сообщил, что российско-иранский договор будет заключен на 20 лет.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве призван стать важнейшим этапом в развитии отношений РФ и Ирана. По словам официальных лиц двух стран, соглашение охватывает все сферы двустороннего сотрудничества и откроет новые горизонты в различных областях российско-иранского взаимодействия, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

В настоящее время государства руководствуются положениями Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном 2001 года. Он был заключен на 10 лет и автоматически продлевался на последующие пятилетние периоды.

14 января пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном будет подписан по итогам переговоров президентов 17 января. По словам представителя Кремля, Москва придает большое значение предстоящему подписанию документа. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что российско-иранский договор не направлен против третьих стран.

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