Дугин назвал страну, где могут встретиться Путин и Трамп

Индия в текущий период представляет собой «элемент баланса» в противостоянии между Москвой и Вашингтоном, поэтому могла бы выступить интересной площадкой для возможных переговоров между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом во вторник, 14 января, заявил философ Александр Дугин.

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По словам эксперта, встреча политиков должна пройти на территории, где обе стороны будут чувствовать себя достаточно комфортно для продуктивного диалога. При этом уже после возможной встречи в Индии Путин и Трамп смогут организовать переговоры и в своих странах.

— Начать с Индии, а потом, я думаю, сильные, мужественные, абсолютно уверенные в себе лидеры России и США могут съездить друг к другу в гости, — передает слова Дугина «Радио Sputnik».

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна может выступить в качестве места для переговоров Путина и Трампа.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в свою очередь отметил, что Москва готова к телефонным переговорам с США после вступления Трампа в должность президента.