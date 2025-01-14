«Элемент баланса»: Дугин назвал страну, где могут встретиться Путин и Трамп
Индия в текущий период представляет собой «элемент баланса» в противостоянии между Москвой и Вашингтоном, поэтому могла бы выступить интересной площадкой для возможных переговоров между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом во вторник, 14 января, заявил философ Александр Дугин.
По словам эксперта, встреча политиков должна пройти на территории, где обе стороны будут чувствовать себя достаточно комфортно для продуктивного диалога. При этом уже после возможной встречи в Индии Путин и Трамп смогут организовать переговоры и в своих странах.
— Начать с Индии, а потом, я думаю, сильные, мужественные, абсолютно уверенные в себе лидеры России и США могут съездить друг к другу в гости, — передает слова Дугина «Радио Sputnik».
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна может выступить в качестве места для переговоров Путина и Трампа.
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в свою очередь отметил, что Москва готова к телефонным переговорам с США после вступления Трампа в должность президента.