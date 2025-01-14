Зюганов рассказал, принесет ли Трамп мир
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подверг критике мнение, что Дональд Трамп принесет мир планете.
«Без конца СМИ говорят: «Трамп, Трамп, Трамп...», но Дональд Трамп, ещё не вступив в должность, уже всех поставил на уши, включая Европу. Я давно писал и говорил об этом: пока существует олигархический империалистический капитализм, мировые войны неизбежны. Читайте работы В.И. Ленина и смотрите, в чем суть Ленинско-сталинской модернизации. Предлагаю внимательно изучить этот уникальный опыт, прежде всего, «Единой России», руководству России и генеральному штабу. Хотите побеждать — утраивайте силы, хотите наступать — учетверяйте возможности, хотите понести наименьшие потери — утраивайте ассигнования на науку и передовые технологии», - цитирует Зюганова сайт КПРФ.
По мнению лидера КПРФ, «считать, что завтра придёт Трамп и уже послезавтра наступит мир, могут только наивные и недалекие люди».
«Трамп уже обнародовал свою программу создания американской империи — Джеймс Монро позавидовал ему, который в своё время заявил, что Америка - это то, где будут господствовать США. И за века ничего не изменилось: Гренландию купят, а Мексиканский залив переименуют в Американский. Вопрос в другом: против кого американцы это все проводят? Это делается ради укрепления силы американского капитала, для того, чтобы обесточив, «нагнуть» Европу. Они уже Китай объявили своей главной мишенью. И они прекрасно понимают, что Россия является ключевой державой на Евразийском континенте и будут делать все, чтобы нас ослабить», - заявил Зюганов.