Зюганов рассказал, принесет ли Трамп мир

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подверг критике мнение, что Дональд Трамп принесет мир планете.

«Без конца СМИ говорят: «Трамп, Трамп, Трамп...», но Дональд Трамп, ещё не вступив в должность, уже всех поставил на уши, включая Европу. Я давно писал и говорил об этом: пока существует олигархический империалистический капитализм, мировые войны неизбежны. Читайте работы В.И. Ленина и смотрите, в чем суть Ленинско-сталинской модернизации. Предлагаю внимательно изучить этот уникальный опыт, прежде всего, «Единой России», руководству России и генеральному штабу. Хотите побеждать — утраивайте силы, хотите наступать — учетверяйте возможности, хотите понести наименьшие потери — утраивайте ассигнования на науку и передовые технологии», - цитирует Зюганова сайт КПРФ.

По мнению лидера КПРФ, «считать, что завтра придёт Трамп и уже послезавтра наступит мир, могут только наивные и недалекие люди».