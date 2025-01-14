Владимир Зеленский больше не имеет возможности влиять на дипломатические процессы, касающиеся Украины, заявил первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

В беседе с Life.ru он подчеркнул, что после недавней волны атак на российские регионы желание России вести переговоры с Украиной значительно уменьшилось.

Сенатор отметил, что предстоящие переговоры между Россией и США будут сосредоточены на вопросах глобальной безопасности, и Зеленского на них не будет даже в предбаннике.

«Мы сядем за стол с Трампом не из-за Украины, а потому что лидеры двух самых крупных ядерных держав должны общаться», – добавил Джабаров.

Кроме того, он осудил действия Киева, который, по его словам, пытается дестабилизировать ситуацию с помощью ударов беспилотников по приграничным российским регионам. Сенатор прогнозирует, что ответ России не заставит себя ждать, и предостерегает Зеленского от «унылых жалоб» на международной арене в случае эскалации конфликта.

Напомним, ранее Лавров выразил сомнения в адекватности Зеленского.