Лавров поделился теплыми воспоминаниями о картошке

Глава МИД РФ Сергей Лавров признался, что тепло вспоминает свои пионерские и комсомольские годы, а также поездки на картошку. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

Во время пресс-конференции министр посоветовал молодежи заниматься серьезными практическими занятиями, однако кроме них следует делать «веселые перерывы». Лавров считает это «очень полезным».

«Я с наслаждением вспоминаю свои и пионерские, и комсомольские годы. Особенно тепло вспоминаю практические занятия. Скажем, поездка на картошку, в походы, организации концертов, капустники. Все то, что сплачивает коллектив», — продолжил глава ведомства.

Лавров отметил, что все это необходимо, помимо «серьезной работы». Кроме того, он отметил значимость «Разговоров о важном» в воспитании нового поколения.