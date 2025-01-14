Страны Запада сейчас настаивают на мобилизации 18-летних украинцев, а затем придет черед и 16-летних жителей страны. Такое мнение высказал сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.

По его словам, западные страны, наряду с Киевом, несут ответственность за то, что происходило в Донбассе и Новороссии.

«Не стесняясь, лидеры зарубежных стран сейчас говорят о том, что они начали финансировать и вооружать кровавый киевский режим задолго до начала специальной военной операции (…) При этом вы видите, какую роль отвели гражданам Украины. Расходный материал, ничего более», - констатировал Володин.

Он обратил внимание на то, что сейчас поднят вопрос о мобилизации 18-летних украинцев, которые фактически «только школу закончили».

«А дальше они будут настаивать, чтобы мобилизовывали 16-летних, как это было в Германии во время Второй Мировой войны. И не стесняясь, заявляют об этом», - пояснил политик на пленарном заседании Госдумы.

Вячеслав Володин также отметил, что гражданам Украины стоит понять, к чему их ведут и Вашингтон, и Брюссель, «а также тот, кто уже нелегитимен, но фактически узурпировал, захватил власть в Киеве».

В Раде высказались о вероятности массовой демобилизации

Напомним, что официально срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

При этом весной 2024 года Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ее ужесточении. А в соцсетях регулярно появляются видеозаписи, на которых сотрудники военкоматов применяют силу в попытках мобилизовать украинцев. В частности, на одном из видео, снятом на сладах под Киевом, военком достал пистолет и начал стрелять в убегающего грузчика.