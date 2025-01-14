Антироссийская политика властей Молдавии может привести к тому, что эта страна вообще перестанет существовать.

Такое мнение высказал помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью KP.RU.

"Не исключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдавия либо войдет в состав другого государства, либо вообще прекратит свое существование. В данной ситуации можно посмотреть на пример Украины, где неонацизм и русофобия привели страну к краху, причем еще задолго до специальной военной операции", - сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что в рамках глобальных интересов РФ главным приоритетом страны является защита и благополучие российских граждан и соотечественников по всему миру.