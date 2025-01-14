Лавров пошутил про англицизмы в русской речи на примере слова "фактчекинг"

Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил, что ослышался, когда один из журналистов на пресс-конференции использовал слово "фактчекинг", и отметил, что его можно было бы заменить словосочетанием "проверка фактов".

Во время пресс-конференции по итогам деятельности в 2024 году российской дипломатии один из журналистов задал вопрос о задачах "Международной фактчекинговой организации", меморандум о создании которой был подписан на форуме в Москве "Диалог о фейках 2.0" в конце минувшего года.

"Какой? Я думал, я ослышался. Перепутал местами чек-фак, фак-чек", - отреагировал Лавров.

Затем министр добавил, что понимает, что "некоторые англицизмы очень трудно заменить, они емкие такие".

"Но "проверка фактов", наверное, не сложнопроизносимое сочетание, нет?" - заметил он.

20 ноября 2024 года в Институте русского реалистического искусства в Москве прошел форум "Диалог о фейках 2.0". Событие было посвящено обсуждению вопросов противодействия распространению фейковой информации. Организатором мероприятия выступила автономная некоммерческая организация по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций "Диалог регионы". ТАСС был стратегическим партнером форума. 24 декабря информационное агентство России ТАСС, АНО "Диалог Регионы" и "Мастерская новых медиа" подписали заявку на регистрацию в Министерстве юстиции РФ Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-сhecking Network, GFCN).