В США существует проблема нищеты, особенно за пределами центральных районов, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров отметил, что в Соединенных Штатах Америки есть серьезные проблемы, связанные с бедностью, передает ТАСС.

Он сказал, что это заметно даже в таких городах, как Сан-Франциско, где проходил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

«У США очень много проблем, там нищета на каждом шагу, если сойти с центральных магистралей», – сказал Лавров.

Напомним, конфликт с Россией усугубил кризис стоимости жизни на Западе.