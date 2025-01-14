Правительство Армении должно решать свои проблемы с соседними странами, а не обращаться за поддержкой к ЕС и США.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

"Мы неизбежно придем когда-то к тому, о чем сейчас говорит Россия, Азербайджан, Турция, Иран, а именно страны региона должны решать свои проблемы с непосредственными соседями", - сказал он, отвечая на вопрос, как сближение Армении с Западом может повлиять на безопасность в регионе.

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Министр добавил, что не видит проблем с точки зрения контактов Армении с западными странами и ЕС.