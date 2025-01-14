Лавров назвал желающую стать посредником по Украине страну

Турция предлагает выступить посредником между Москвой и Киевом в урегулировании конфликта на Украине.

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Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Многие предлагают свои услуги. И Турция, конечно, которая уже была местом, где договоренность была достигнута практически. Не практически, а была достигнута», — рассказал глава российского внешнеполитического ведомства.

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Ранее Лавров заявил, что в конфликте на Украине Россия в первую очередь обеспокоена судьбами людей, которые проживали на этих землях столетиями, а не территориями. Он добавил, что при этом люди, которых Россия стремится защитить, возводили на своей земле города, строили заводы и создавали порты.