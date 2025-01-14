Москва запросила срочные переговоры с Сербией после того, как США в рамках нового пакета санкций потребовали вывода российского капитала из нефтяной компании Naftne industrije Srbije (NIS). Об этом на пресс-конференции рассказал глава МИД России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

По его словам, в договоре о создании совместного российско-сербского предприятия указано, что оно не подлежит национализации при любых обстоятельствах, поэтому ситуация «с юридической точки зрения требует мужественных решений».

Сийярто прокомментировал санкции США против России

Дипломат заметил, что проблемы для Сербии были созданы из-за желания США наказать Россию. Балканской республике прилетело пусть и по касательной, но очень больно.