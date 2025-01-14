Володин заявил о плохой работе «ряда министерств»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал работу «ряда министерств». Таким образом началось первое пленарное заседание весенней сессии Госдумы.

Как отметил Володин, в зонах ответственности и полномочий некоторых министерств наблюдаются значительные проблемы.

«Хочется сказать и о малоприятном. Ряд министерств не дорабатывают, подходят к исполнению своих обязанностей недобросовестно. Есть проблемы в зоне их ответственности и полномочий. Это касается вопросов обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов, дефицита кадров в здравоохранении и образовании. Надеюсь, что нам удастся в течение сессии эти вопросы вынести на обсуждение, чтобы ситуация изменилась к лучшему».

Несмотря на критику, спикер Госдумы также отметил, что депутатам в целом удалось выстроить конструктивные отношения с исполнительной властью, и по многим вопросам «мы совместно работаем на конечный результат».