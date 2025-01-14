Постпред Британии при ООН Барбара Вудворд вышла из себя во время неформальной встречи Совбеза после выступления российской делегации, сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Он отметил в своем Telegram-канале, что давно не видел госпожу Вудворд «настолько вышедшей из себя», как после выступления российской делегации на созванной ими «формуле Арриа» по обращению с украинскими военнопленными.

По словам дипломата, российская сторона предоставила факты, «серьезно испортившие им обедню». Также он отметил, что Британия предоставила трибуну в ООН «откровенным неонацистам, восхваляющим подразделения СС».

Дипломат добавил, что смотреть полную запись встречи он бы не советовал, назвав ее «откровенной и низкопробной антироссийской фальшивкой».

Напомним, Россия запрашивала неформальное заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа», главной темой которого названы преступления ВСУ против гражданского населения с акцентом на события в Селидово.

Также сообщалось, что председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев заявлял о гибели более 100 мирных жителей города Селидово в ДНР в результате расстрелов ВСУ.