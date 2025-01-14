Полянский: Постпред Британии Вудворд вышла из себя после выступления российской делегации в Совбезе ООН
Постпред Британии при ООН Барбара Вудворд вышла из себя во время неформальной встречи Совбеза после выступления российской делегации, сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
Он отметил в своем Telegram-канале, что давно не видел госпожу Вудворд «настолько вышедшей из себя», как после выступления российской делегации на созванной ими «формуле Арриа» по обращению с украинскими военнопленными.
По словам дипломата, российская сторона предоставила факты, «серьезно испортившие им обедню». Также он отметил, что Британия предоставила трибуну в ООН «откровенным неонацистам, восхваляющим подразделения СС».
Дипломат добавил, что смотреть полную запись встречи он бы не советовал, назвав ее «откровенной и низкопробной антироссийской фальшивкой».
Напомним, Россия запрашивала неформальное заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа», главной темой которого названы преступления ВСУ против гражданского населения с акцентом на события в Селидово.
Также сообщалось, что председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев заявлял о гибели более 100 мирных жителей города Селидово в ДНР в результате расстрелов ВСУ.