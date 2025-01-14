Лавров заявил о желании Байдена «подложить свинью» Трампу

Администрация уходящего президента США Джо Байдена новыми санкциями против РФ хочет «подложить свинью» как Сербии, так и администрации избранного американского лидера Дональда Трампа. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

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Напомним, что на минувшей неделе США объявили о введении ограничений в отношении более чем 200 организаций и граждан, которые связаны с российским энергетическим сектором. В частности, под санкциями оказалась российско-сербская компания «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), а сербский президент Александр Вучич заявил, что Вашингтон таким образом требует полного выхода РФ из организации.

«Поэтому, когда сейчас американцы, даже не американцы в целом, а администрация Байдена, у демократов есть такие манеры в политике американской, напоследок нагадить следующей администрации... Сейчас хотят одновременно подложить свинью, говоря по-русски, и сербам, и администрации Трампа», — прокомментировал ситуацию Лавров.

Министр также рассказал, что Россия запросила срочные консультации с Сербией в связи с требованием США о выводе российского капитала из NIS.