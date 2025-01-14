Лавров оценил намерение Трампа сделать Америку еще более великой

Если избранный президент Дональд Трамп сделает Америку еще более великой, то нужно смотреть, какими методами он хочет достигать такой цели.
Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Если господин Трамп, вступив в должность, сделает Америку еще более великой, то надо будет очень внимательно смотреть, какими методами провозглашенная им цель будет достигаться», — подчеркнул дипломат.