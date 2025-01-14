Лавров оценил намерение Трампа сделать Америку еще более великой

Если избранный президент Дональд Трамп сделает Америку еще более великой, то нужно смотреть, какими методами он хочет достигать такой цели.

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Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает корреспондент «Ленты.ру».