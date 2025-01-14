Песков обвинил США в дестабилизации Кавказа

США играют дестабилизирующую роль на Южном Кавказе и пытаются затягивать в свой кильватер новые страны.

Такое мнение журналистам высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение Армении подписать договор о стратегическом партнерстве с США.