В Кремле отреагировали на заявления о подготовке встречи Путина и Трампа

В Кремле не располагают новыми деталями по организации встречи президента России Владимира Путина и избранного главы США Дональда Трампа. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Трамп заявлял, что Путин уже изъявил желание встретиться с ним. После этого Песков напоминал об открытости российского лидера к переговорам, но отмечал, что предметной подготовки встречи пока нет. В последующем комментарии по этому вопросу избранный глава США выразил желание встретиться с российским лидером «очень оперативно», но после своей инаугурации.

«Нет, чего-то нового, что требовало бы комментария в настоящий момент, нет», — сказал Песков журналистам на вопрос о заявлении Трампа по возможной встрече с Путиным.

Представитель Кремля также отметил, что определенные каналы контактов между Москвой и Вашингтоном сохраняются. Они есть как по линии военных, так и по дипломатической линии, хоть и носят характер «технического уровня».