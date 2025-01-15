На Западе сообщили об условиях Кремля на переговорах с Трампом по Украине

Российская сторона может потребовать сокращения военных связей Украины и НАТО на переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации издания, Россия не будет против того, чтобы отдельные страны-члены НАТО продолжали отправлять оружие Украине, но такое оружие не должно применяться РФ. В это требование также входит запрет на применение оружия для возвращения территорий, утраченных Украиной.

«Также Путин хочет, чтобы страны НАТО, очевидно продолжающие поставлять оружие Украине, запретили применять его против России или для возврата территорий», — сообщает издание.

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Помимо этого, источники Bloomberg добавляют, что Кремль потребует сохранения контроля над присоединенными территориями, нейтральный статус Украины, прекращение расширения НАТО на постсоветские страны, а также строгие ограничения на численность ВСУ.